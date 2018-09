Des salles de jeux vidéo dans les aéroports

L'objectif est d'offrir aux voyageurs stressés quelque chose de différent après avoir passé les contrôles de sécurité.



Pour les aéroports, la période pendant laquelle un passager attend son embarquement est une excellente opportunité de vente.



La bière, les hamburgers et les duty-free ont, certes, leurs inconditionnels, mais l'opportunité de vivre une expérience différente gagne de nombreux adeptes. Et quand il s'agit de jeux vidéo, il y a des joueurs enthousiastes de la Génération Z, X et des millenials.



" Je pense que les gens ont désespérément besoin de divertissement ", explique Lynn Rosenthal, directrice générale de PeriscapeVR, la start-up qui a conçu l'installation de réalité virtuelle à l'aéroport JFK. " Vous avez beaucoup de gens stressés et ennuyés qui cherchent autre chose à faire que manger et boire."



L'entreprise de Los Angeles, en Californie, a reçu plus de 300 appels d'aéroports intéressés. PeriscapeVR facture 10 dollars pour 10 minutes de session et offre des réductions pour des sessions plus longues. Une heure complète coûte 35 dollars.



À Dallas-Fort Worth, les joueurs disposent d'un espace similaire dans les terminaux B et E, où la société Gameway de Portland (Oregon) offre un service similaire dans les aéroports asiatiques et européens.



Ces stations de jeu comprennent des sièges en cuir, des téléviseurs de 43 pouces et des écouteurs antibruit. " Nous cherchons toujours à surprendre nos clients ", déclare Cynthia Vega, porte-parole de l'aéroport.



Gameway prévoit d'installer des consoles Sony PlayStation pour compléter l'offre XBox. Les prix varient de 10,99 $ pour 30 minutes à 44,99 $ par session illimitée.



La U.S. Entertainment Software Association, un groupe professionnel, affirme que 60 % des Américains utilisent des jeux vidéo tous les jours. Avec ces chiffres, la configuration des salons semble une façon évidente de remplir les coffres de l'aéroport.



Quant à savoir qui joue, l'association indique que le joueur, en moyenne, a 34 ans. Environ 45 pour cent des joueurs aux États-Unis sont des femmes, et leur âge est généralement autour de 36 ans.



Les jeux vidéo ne sont pas la seule nouvelle façon de distraire les voyageurs.



Dans trois autres aéroports - Minneapolis, Portland et San Francisco - vous pouvez regarder des courts métrages en attendant. Portland a même installé un cinéma high-tech.



" L'art fait partie intégrante de l'expérience des passagers, pour leur donner un sentiment d'appartenance, un sentiment de calme... parce qu'ils vivent une expérience stressante ", explique un responsable de l'aéroport international de Portland, à propos du projet vidéo.



D'autres aéroports, dont ceux d'Indianapolis et de Long Beach (Californie), relient l'exercice physique à la recharge du téléphone grâce à des kiosques construits par une société appelée WeWatt. Ils utilisent l'architecture d'un vélo stationnaire pour produire de l'électricité en pédalant.



Tant que l'on ne vous demande d'en faire autant à bord de l'avion, tout va bien !