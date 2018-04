Des scooters 3 roues en libre-service à Paris

Troopy propose aux voyageurs d'affaires de louer des scooters 3 roues 125 cm3. Ces véhicules disponibles en libre-service permettent de traverser la ville et d'emprunter les grands axes comme le périphérique et les autoroutes.



Les voyageurs d'affaires pourront les géolocaliser et le mettre en marche via l'appli. Ils trouveront un casque sous la selle. A la fin de l'utilisation du 3 roues, les clients doivent simplement se garer sur une place de stationnement dans une zone Troopy, couper le contact et mettre un terme à la course (via l'application).



La start-up se lance ce vendredi avec 30 scooters stationnés sur une zone allant de Porte Maillot à la Concorde. La semaine suivante, une autre zone sera ouverte sur La Madeleine. L'entreprise prévoit d'avoir une flotte de 100 scooters dans 6 zones d'ici septembre puis d'atteindre 300 véhicules en 2019.



Troopy est accessible uniquement aux personnes de plus de 20 ans révolus, ayant un permis A, A1, A2 ou à l’issue de 2 ans de permis B et justifiant de l’attestation du suivi de formation 125.



L'inscription au service est gratuite. Troopy ne propose pas d'abonnement mais des tarifs dégressifs. Le prix de la location débute à 30 centimes d’euros la minute soit 18 euros de l’heure pour 20 kilomètres et il faut compter jusqu’à 130 euros les 48 heures de location.