Des scooters électriques en partage à Anvers

Après avoir mis en place, en janvier dernier, un service d'auto-partage à Anvers, avec des Golf électriques et des Audi A3 hybrides, Poppy propose maintenant ce service avec des scooters.



Dans un premier temps, 25 scooters électriques sont proposés, mais, à terme, la flotte sera portée à 100 scooters.



Le système fonctionne selon le principe du « free floating » : pas besoin de rapporter le véhicule où vous l’avez trouvé, vous pouvez le laisser n’importe où dans le périmètre couvert par l’application.



Le paiement se fait à la minute : 25 centimes pour chaque minute de conduite et 10 centimes quand vous êtes garé mais que vous désirez maintenir la réservation pour la durée de votre choix.



À l’instar des voitures partagées, il n’y a pas de frais d’inscription et le prix par minute comprend tous les frais, y compris le plein d’électricité.