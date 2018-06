Des séminaires au vert près de Paris

Le Barn s'est installé dans un domaine de plus de 200 hectares au cœur de la forêt de Rambouillet, à la lisière de la Vallée de Chevreuse. Né de la rencontre entre William Kriegel, fondateur du Haras de la Cense, et Édouard Daehn, hôtelier et créateur de destinations, l'adresse 4 étoiles dispose de 73 chambres - toutes tournées vers la nature – ainsi que de plusieurs offres de restauration et d'un espace bien-être.Par ailleurs, il propose aux entreprises 3 salles modulables de séminaire pouvant accueillir de 15 à 150 personnes. Elles sont équipées d'une connexion wifi haut débit, d'écrans audio et vidéo ou encore de tablettes tactiles. Privatisé, le manège peut également recevoir jusqu’à 350 personnes.Cet espace immergé dans la nature offre de nombreuses possibilité d'activités : balades à pied, à cheval ou à vélo, pêche à la mouche, jeux de société, récolte des courgettes ou des artichauts en fonction de la saison, cours de cuisine...Tarifs : à partir de 160€ en chambre classiqueMoulin de Bretigny78830 BonnellesTel + 33 1 86 38 00 00