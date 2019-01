Des sénateurs s'opposent à la privatisation d'ADP

Le chef de file des sénateurs républicains, Bruno Retailleau, a été on ne peut plus clair ce jeudi matin sur la chaîne LCP : " Nous allons nous opposer à la privatisation d'ADP. Je considère que privatiser un monopole, c'est donner une rente financière au privé indûment ", a-t-il ajouté, en remarquant que le groupe était bien dans une telle " situation de monopole ".



Rappelant en outre le précédent de la privatisation des autoroutes, où " on a vendu les bijoux de famille, on a fait un coup, et puis plus rien" . Cette privatisation n'a pas été " une bonne chose: on n'a plus les moyens de financer les infrastructures", hormis avec "les amendes des radars ", a regretté le sénateur.



De son côté, le président (LR) de la commission des Finances de l'Assemblée, Eric Woerth, a fait part, ce jeudi également, sur RFI, de ses " doutes" sur la nécessité de cette privatisation d'ADP, qui est " une très grande infrastructure, majeure dans notre pays ", même si l'Etat garderait " les pouvoirs régaliens des douanes, de la police".