Des smartphones Samsung envoient des photos aux contacts... sans autorisation

Aux USA, les Samsung Galaxy S9 et Note 8 ont joué des tours à leur propriétaire ces derniers jours. Plusieurs Américains ont remarqué que leur téléphone avait envoyé des photos à certains de leurs contacts sans leur accord via l'application de messagerie de Samsung. Plus embêtant encore, le site américain Gizmodo précise que ces SMS ou MMS ne laissent aucune trace d'envoi dans l'appli.



Le fabricant de smartphone sud-coréen a indiqué être au courant du bug et travailler actuellement sur une solution. Le problème semble être survenu lors de la dernière mise à jour de l'application Samsung Messages qui activait entre autres le support des messages RCS, nouveau standard qui vise à remplacer le SMS. Les clients de l'opérateur T-Mobile qui a également déployé cette norme, semblent d'ailleurs être les principales victimes du bug.



Pour le moment, aucun problème d'envoi d'image intempestif n'a été relevé en France puisque le standard RCS n’a pas encore été adopté par les opérateurs de l'Hexagone. Toutefois, les propriétaires des smartphones concernés qui veulent jouer la prudence, ont une solution simple pour éviter l'envoi de photos sans autorisation. Il suffit de refuser l'accès à ses données à l'application Samsung Messages (Paramètres > Applications > Samsung Messages > Permissions > Désactiver l’accès au stockage).



Et ainsi, impossible pour votre téléphone d'envoyer vos photos de vacances à votre boss dès que vous avez le dos tourné.