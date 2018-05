Des start-ups vont "pitcher" dans le Thalys

Pour la troisième édition de l’événement mondial consacré à l’innovation technologique et aux start-ups, qui aura lieu les 24, 25 et 26 mai prochains à Paris Porte de Versailles, Thalys s’est associé à Viva Technology qui a souhaité mieux couvrir les marchés belge et néerlandais. Sur les 3 jours de VivaTech, les trains rouges transporteront ainsi une cinquantaine de start-ups venues de Belgique et des Pays-Bas vers Paris, favorisant les rencontres entre les acteurs qui font l’innovation en Europe.Le 18 avril dernier, une sélection de start-ups belges et hollandaises se sont livrées à l’exercice du pitch dans le Lounge Thalys de Bruxelles-Midi, gagnant ainsi leur place pour monter à bord du train rouge qui les conduira à l’événement.Le 24 mai, à 300 km/h, les start-ups défendront leurs projets devant leurs pairs, les accélérateurs imec.istart (Belgique) et Startupbootcamp (Pays-Bas), des fonds d’investissement et le management de Thalys. Soutenu par Agnès Ogier, CEO de Thalys, les heureux gagnants auront ensuite la chance de pitcher devant un public d’experts internationaux à Paris à VivaTech le jeudi 24 mai de 15h30 à 17h sur la zone City Hub.Les start-ups sélectionnées interviennent dans des champs divers, qu’il s’agisse des commerces solidaires ( Créo2 , BE) ou de planning & gestion d’équipe en temps réel ( Shiftmeapp , BE), l’impression des emballages en 3D ( 3D Click , NL) ou encore des portefeuilles numériques pour des cartes de fidélité ( Stampwallet , NL).(liste non-exhaustive)Cumul.ioSHIFTMEAPPMoodMePayServicesCréo2 ModernBlocksUWardMealheroContento(liste non-exhaustive)iLostLimitlessProctorExamCabtureWIN – Women Investing NowOrbitStampwalletKlippaCast3D ClickVinhoodMahlzeitGyomoMobieTrain