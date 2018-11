Des trains hyper-connectés pour les Pays-Bas

Ces trains au design futuriste devraient être disponibles pour l’année 2025. Ils sont totalement novateurs, avec des espaces de travail ou des lieux dédiés aux rencontres et aux conversations. Ces nouveaux wagons sont pensés pour les nouveaux usages. Besoin d’envoyer un mail urgent ? Envie d’échanger avec d’autres passagers ou au contraire de s’isoler pour passer un appel ? Les nouveaux usages ont été l’inspiration première des designers.



L’idée derrière ce projet est aussi d’offrir à chacun un peu plus d’espace pour respirer pendant les heures les plus chargées. La facilité avec laquelle les modules peuvent être déplacés permettra de transformer le train en véritable rame de métro pouvant accueillir un maximum de personnes.



Pour les moins sociables, les architectes ont aussi imaginé des espaces individuels avec des sièges amovibles.