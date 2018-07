Des travaux à l'aéroport de Munich ralentissent les déplacements

Comme le service de bus de remplacement peut prolonger les trajets des passagers jusqu'à leur porte d'embarquement de 20 minutes, les passagers dont le voyage commence à Munich et qui partent du bâtiment satellite - c'est-à-dire les zones K ou L - devraient tenir compte de cette exigence de temps supplémentaire lors de la planification de leur voyage. Les passagers en transfert qui doivent changer de bâtiment pour leur vol de continuation sont invités à se rendre à leur porte d'embarquement dès que possible après leur arrivée.



Les passagers qui commencent leur voyage à Munich à partir d'une porte de départ de la porte K dans le bâtiment satellite seront guidés vers les portes G 61 et G 62 dans le Terminal 2, d'où partent les navettes toutes les deux minutes. Les passagers qui quittent le bâtiment satellite dans la zone de départ L seront dirigés vers la porte H 29. De là, les navettes circulent toutes les quatre minutes jusqu'au bâtiment satellite. Les passagers en correspondance qui arrivent à l'aérogare 2 et qui ont un vol de correspondance à partir du bâtiment satellite seront également transportés par ces bus vers les zones de portes K et L.