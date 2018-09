Des travaux perturberont les trains desservant Gatwick, ce week-end

Les voyageurs d'affaires qui souhaitent utiliser le train pour relier Londres Gatwick à Brighton ce week-end, ont intérêt à bien étudier leur trajet. Plusieurs dessertes seront impactées par des travaux de modernisation.



Aucun train ne circulera sur les lignes Southern et Thameslink entre les gares de Three Bridge et Brighton le samedi 8 septembre. Des bus de remplacement seront proposés aux voyageurs.



Par ailleurs, des travaux seront aussi effectués entre Reigate et Earlswood le samedi à compter de 23h45 et toute la journée du dimanche 9 septembre. Ils nécessiteront aussi l'interruption de la circulation. Des bus relieront Reigate à Gatwick pendant la durée de ce chantier.