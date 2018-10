Des travaux sur l'aéroport de Toulouse du 23 au 25 octobre

La fermeture du viaduc de dépose des Départs, demandée en 2016 par la préfecture dans le cadre du plan Vigipirate, a amplifié ce phénomène de concentration sur les Express parcs. Pour améliorer le trafic en sortie, l’aéroport crée une voie supplémentaire en amont du carrefour Envol, le long des sorties des parcs Express. Les feux tricolores seront repositionnés et adapteront leur cycle de fonctionnement selon l’état du trafic, grâce à une caméra de surveillance.



Depuis le début octobre, la circulation est maintenue mais plus contrainte en journée. Lles parcs Express seront fermés entre 20h00 et 05h00 du 23 au 25 octobre.

- Voiture : Réorientation vers le parc autos P1

- Bus : Terminus des bus Tisséo déporté au parc autos P5 (navette gratuite pour rejoindre l’aérogare)

- Taxi/VTC: accès maintenus pour les taxis, VTC, navettes hôtels et entreprises



Au terme des travaux, et a priori à partir du 26 octobre, cet aménagement devrait permettre de réduire de moitié le temps de parcours entre la sortie des parcs Express et l’entrée du giratoire Envol.