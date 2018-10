Des travaux sur les lignes RER B et RER A cette semaine

Pour procéder au remplacement de caténaires situés entre les gares d’Aulnay-sous-Bois et l’Aéroport Charles de Gaulle, la ligne RER B sera fermée entre les gares de La Plaine–Stade de France et Aéroport Charles de Gaulle/Mitry–Claye, les 3 et 4 novembre 2018.



Pendant ce chantier, cinq services de bus sont mis en place dans les deux sens entre les gares de La Plaine–Stade de France et l’Aéroport Charles de Gaulle/Mitry–Claye. La desserte de chacune de ces cinq lignes est différente. La fréquence de passage est de 10 à 15 minutes.



Par ailleurs, le dimanche 4 novembre, de 22h45 à la fin de service, les circulations du RER B seront interrompues depuis la gare Châtelet-Les-Halles vers l’Aéroport CDG/Mitry-Claye. Les bus de substitution partiront de la gare routière de la Gare du Nord.



RER B : des travaux aussi au niveau de Massy

Dans le cadre des travaux de remplacement du pont ferroviaire de Massy-Verrières, l'entreprise va interrompre le trafic du RER B entre les gares des Baconnets et de Massy-Palaiseau, du jeudi 1er au dimanche 4 novembre inclus.



Pendant cette fermeture, les gares des Baconnets et Massy-Palaiseau deviendront des terminus provisoires tandis que la gare de Massy-Verrières sera fermée.



Les voyageurs seront invités à emprunter le RER C entre les gares Saint-Michel Notre-Dame et celles de Massy-Palaiseau ou Massy-Verrières pendant ce chantier.



De plus, un service de bus de remplacement sera mis en place dans les deux sens entre Les Baconnets et Massy–Palaiseau. Il fonctionnera aux horaires habituels du RER B avec un passage toutes les 4 minutes environ aux heures de pointe. A partir de 22h, le bus de remplacement marquera l’arrêt à proximité de la gare de Massy-Verrières.