Des voitures électriques en autopartage à Oslo

En coopération avec GreenMobility qui fournira la plate-forme de partage et Renault, ALD Automotive va mettre en place un service d'autopartage en Norvège. Les usagers de NSB pourront profiter de cette solution à Oslo à partir du mois de décembre. Ils pourront y accéder grâce à une application dédiée qui leur permettra de réserver un véhicule, l'ouvrir et de payer. Les clients pourront choisir de payer à la minute, pour une journée entière ou d’opter pour un abonnement mensuel comprenant un forfait de 20 heures de conduite.



La flotte mis en place au sein de la capitale norvégienne sera composée de 250 Renault Zoé.



La Norvège compte plus de 10 000 bornes de recharge pour les voitures électriques. De plus, le gouvernement a mis en place plusieurs politiques pour favoriser l’usage de ces véhicules. Ainsi, le marché norvégien affiche aujourd'hui le taux le plus élevé de voitures électriques et hybrides avec 111 500 immatriculations de véhicules neufs, soit 58% du marché total, à fin septembre 2018.



Les formules d'autopartage proposées :

- Go : 5 NOK par minute, soit 0,52 € par minute

- Flex : location pour 24 heures à 749 NOK, soit 77,21€ pour 24 heures

- Plus : une carte de 20 heures pour 1499 NOK (prox. 1,25 NOK. par minute), soit 154,53€ pour 20h de conduite