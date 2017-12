Des vols directs pour Saint-Pierre-et-Miquelon l'été prochain

l'expérimentation d’une liaison directe dès l’été 2018 entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon, le renforcement des fréquences des vols vers Halifax, une meilleure adaptation des horaires

se félicitent de cette avancée qui traduit la volonté du Gouvernement de contribuer au développement de l'archipel en facilitant la mobilité des habitants et les échanges économiques

C'est un communiqué du ministère des Outre-Mer qui l'annonce, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon sera relié l'été prochain par des vols directs à l'Hexagone. Une nouvelle délégation de service public qualifiée par le communiqué de "plus ambitieuse que la précédente" a été signée entre l'Etat français et la compagnie Air Saint-Pierre pour "" sans oublier la mise en place d’une liaison régulière en été vers les îles (canadiennes) de la Madeleine.L’engagement financier de l’État, initialement prévue à 13,7 millions d’euros sur 5 ans, sera complété de 2,5 millions d’euros afin d’acter une baisse des tarifs de 25 % sur la liaison SPMHalifax.La ministre du transport Élisabeth Borne et celle des outre-mer Annick Girardin "".