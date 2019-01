Des voyages d'affaires plus nombreux et plus coûteux en 2019, selon AirPlus

Seulement 10 % des gestionnaires de voyages pensent que leur entreprise voyagera moins, tandis que 44 % ne s'attendent à aucun changement. L'Inde est le pays où le plus grand nombre de gestionnaires de voyages (83 %) prévoit plus de voyages en 2019. En revanche, 33% des gestionnaires de voyages russes, plus que tout autre pays, prévoient moins de voyages.



Près de la moitié (46 %) des gestionnaires s'attendent à ce que l'économie mondiale affecte positivement les voyages d'affaires en 2019. Il s'agit d'une forte hausse par rapport à l'an dernier (27%) et du chiffre le plus élevé des six années où l'étude a posé cette question. Seulement 16% des gestionnaires de voyages s'attendent à ce que l'économie ait une incidence négative sur les voyages d'affaires, contre 20% en 2018.



La conséquence presque inévitable de l'augmentation des déplacements est l'augmentation des coûts, et il est certain que 51% des gestionnaires de voyages s'attendent à ce que leur entreprise augmente ses dépenses de voyages en 2019, contre 41% en 2018.



L'étude AirPlus souligne, également, l'importance prise au fil des ans par les voyages d'affaires, nécessaires au développement de l'entreprise. "Mais plus de voyages signifie aussi que les entreprises doivent porter une attention accrue au contrôle de l'augmentation de leurs dépenses. Heureusement, il existe d'excellents outils et techniques pour suivre et gérer les dépenses de voyage. 2019 est définitivement l'année pour mettre en place cette bonne pratique de gestion des voyages, ou les revoir si vous avez déjà un programme bien géré."



Les points d'action recommandés par AirPlus pour contrôler les budgets incluent :

- une bonne solution de paiement d'entreprise fournissant les meilleures données possibles sur les dépenses de voyage.

- un réexamen de la politique voyage pour identifier de nouvelles économies potentielles.

- revoir les offres des fournisseurs. Si vous avez plus de dépenses, vous avez aussi plus de pouvoir d'achat.

- communiquer en expliquant aux voyageurs que les coûts augmentent afin de les garder concentrés sur les dépenses judicieuses.