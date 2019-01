Détournement d'un avion d'Aeroflot: le pirate de l'air arrêté (+Vidéo)

Le vol SU 1515 de l'Aeroflot avait décollé, ce mardi matin, de la ville de Sourgout, à 2.140 km de Moscou, à destination de la capitale russe mais le commandant de bord a atterri à Khanty-Mansiysk sur ordre du pirate de l'air, a indiqué le comité antiterroriste russe.



Aeroflot confirme que son vol SU1515 de Sourgout à Moscou a effectué aujourd'hui un atterrissage d'urgence à Khanty-Mansiysk suite à une tentative de déroutement de l'avion. Le passager qui a tenté de détourner l'avion a été arrêté (voir vidéo). Tous les passagers et les membres d'équipage à bord de l'avion ont débarqué en toute sécurité et sans blessure.



Aeroflot a envoyé un avion de réserve à Khanty-Mansiysk afin que les passagers puissent continuer leur voyage vers Moscou.



En réponse à la menace croissante du terrorisme international ces dernières années, tous les employés d'Aeroflot suivent une formation approfondie sur la façon de réagir à de tels incidents afin d'assurer la sécurité des passagers.



Le service de sécurité et les services techniques d'Aeroflot ont été mis en état d'alerte élevé, et tous les avions sont soumis à des contrôles supplémentaires avant le décollage. La compagnie aérienne demande à ses passagers de comprendre la nécessité d'améliorer les procédures de pré embarquement.



Sur les images, ci-dessous, tournées par un passager, on peut voir, rapidement, l'homme qui a détourné l'avion. Il est emmené menotté par les policiers des forces anti-terroristes russes. Un homme dont on ignore , pour le moment, l'origine ainsi que les motivations.