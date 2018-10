Deux ans après son rachat, KDS affiche sa satisfaction

La part des investissements de KDS en R&D atteint les 23 % (parmi les plus élevées du secteur des technologies)

Notre rapprochement avec GBT a insufflé une véritable dynamique à notre entreprise. Nous avons été en mesure d'accélérer le développement de nos produits tout en élargissant notre offre à une clientèle plus étendue. Ce qui en retour a pour effet de nourrir notre programme de R&D. Un cycle vertueux qui a bénéficié à tous nos utilisateurs

Il est rare qu'une entreprise fasse, un an ou deux après son rachat, un bilan de l'opération. C'est pourtant le cas de KDS qui tient à faire le point de son rachat par Amex GBT . Le fournisseur de technologie affirme ainsi que ", soulignant que "avec une progression notable en 2018 puisque "". Et pour enfoncer le clou, le communiqué de KDS précise que "".", explique Roxana Bressy , CEO de KDS, qui a pris son poste quelques semaines après le rachat.KDS insiste sur le développement de son outil KDS Neo , pour permettre aux voyageurs soit d'organiser, d'une seule traite, un voyage complet de bout en bout soit de réserver chaque élément un par un, au fur et à mesure de l'évolution de leur planning.En 2019, l'entreprise entend accélérer son développement en poursuivant ses investissements en R&D afin de faire évoluer l'ergonomie et les performances de sa plateforme.