Deux nouveaux A350-900 pour Air Caraïbes et French bee

Pour assurer le développement de ses deux compagnies Air Caraïbes et French bee, le groupe Dubreuil va prendre deux A350-900 neufs supplémentaires en leasing. Le premier rejoindra la flotte de la low-cost à la fin juin 2019 tandis que le second ira chez Air Caraïbes le mois suivant.



Dans le même temps, l’A330-300 (immat. F-HPUJ) de French bee sera transféré chez Air Caraïbes après un réaménagement en triclasse. La low-cost disposera alors de 3 A350-900 l’été prochain.



Chez Air Caraïbes, deux A330-300 (immat. F-OONE et F-GOTO) seront retirés de la flotte. Le transporteur aura ainsi à l’été 2019, 3 A350-900, 3 A330-300 et un A330-200. Un A350-1000 intégrera aussi la flotte à fin décembre 2019 en propriété.