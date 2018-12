Deux syndicats de routiers appellent à la grève à partir de dimanche soir

Les routiers pourraient eux aussi se lancer dans un mouvement de contestation. C'est du moins ce que souhaitent les fédérations CGT et FO qui ont appelé à la grève à partir de dimanche soir 22h et pour une durée indéterminée. En ligne de mire des deux syndicats figure le pouvoir d'achat. Mécontents des mesures annoncées mardi par le premier ministre, la CGT et FO les qualifient de " miettes ."



Les deux syndicats sont par ailleurs mécontents d'une récente décision du Conseil d'État qui a annulé les dispositions d'un décret de 2016 fixant des majorations de 25 % et 50 % aux heures supplémentaires des chauffeurs routiers et réclament « une réunion en urgence » au ministère des Transports, dans un communiqué commun.