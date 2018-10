Diac Location: une nouvelle plate-forme de gestion de flotte

Ce portail centralise les outils proposés par Diac Location. Il intègre les fonctionnalités classiques (loyer, prestations, etc.), les données liées aux véhicules et remontées par l’outil Pro+ Board (freinages, état du moteur et des organes de freinage, niveaux, consommation, etc.) et les données de géolocalisation du véhicule. " Nos clients, en fonction des options, peuvent choisir jusqu’à 20 données au total parmi un choix de 60 données ", explique Vincent Hauville, directeur général délégué de Diac Location.



Sur la page d’accueil, le loueur a choisi d’afficher un tableau de bord comprenant 18 indicateurs personnalisables pour offrir une vision globale du parc, et notamment afficher des alertes de maintenance et de carburant. "Ce portail destiné aux flottes a pour ambition de déployer une stratégie de services multicanale" , précise le loueur.