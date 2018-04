Didi, le concurrent chinois d'Uber, arrive au Mexique

Les voyageurs d'affaires en déplacement à Toluca peuvent désormais compter sur le service VTC Didi Express pour leurs trajets dans la ville mexicaine. Et le groupe chinois a indiqué qu'il comptait étendre son offre à d’autres grandes villes du pays dans les prochains mois.



Outre la réservation et le paiement d'une course via l'application, les clients peuvent compter sur différents services comme un système de SOS en temps réel en cas de problème, une surveillance dynamique de la sécurité, le partage d'itinéraires multi-personnes et un service d'assistance 24h/24. Il est également possible de noter le chauffeur .