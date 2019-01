Dimitri Tsygalnitzky nommé au poste de VP chez Chauffeur Privé Business Solutions

Il sera par ailleurs membre du comité de direction de Chauffeur Privé. Pour Yan Hascoet, CEO de Chauffeur Privé, "Son expérience d’envergure en matière de solutions technologiques pour l'industrie du voyage et du tourisme nous permettra d’accélérer notre croissance dans le secteur B2B en France et à l’international."



Dimitri Tsygalnitzky concentrera ses premières missions autour du déploiement de la société de VTC à l'international et le développement de solutions innovantes.