Disneyland Paris repense son offre événementielle

Disneyland Paris a lancé une nouvelle division dédiée au MICE et aux manifestations : Disneyland Paris Event Group. Elle propose "une équipe d’experts en événementiel qui créent, accueillent et produisent des événements inoubliables au cœur des parcs à thèmes et espaces événementiels de Disneyland Paris".



Par ailleurs, elle se compose de deux marques :



- Business Solutions by Disneyland Paris : la branche dédiée au tourisme d’affaires et aux événements professionnels : conventions, activités d’équipe, expositions ou encore expériences privatives au cœur de la destination.



- Live Events by Disneyland Paris : une nouvelle entité dont les événements allient les saisons et histoires Disney aux passions des publics : musique, sport ou e-sport, à travers des événements majeurs, comme Disneyland Paris Run Weekend, Disney Loves Jazz ou La Soirée Halloween Disney.



Gustavo Branger, Vice-Président, Disneyland Paris Event Group ajoute "A Disneyland Paris Event Group, nous imaginons des expériences uniques, immersives et surprenantes, qui offrent à nos visiteurs une interaction inédite avec nos franchises, histoires et saisons. Grâce à la puissance émotionnelle de l’événement, nous générons des souvenirs inoubliables pour tous nos publics, individuels ou professionnels. Cette ambition s’exprime à travers nos nouvelles marques dans l’optique de surprendre chaque client et chaque participant".