"Dites-nous où vous voyagez, nous vous dirons quel air vous respirez"

Selon l'OMS, 80% des villes à travers le monde dépassent les valeurs limites pour une qualité de l'air sans danger pour l'homme. Pour sensibiliser les voyageurs d'affaires et leur permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'air qu'ils respirent, l'OMS et l'ONU lancent le programme "Breathelife" . Une campagne de sensibilisation qui comprend un radar surveillant le taux de pollution atmosphérique dans 4 000 villes du monde. L'objectif : "mobiliser les villes et les individus pour protéger notre santé et notre planète contre la pollution de l'air".