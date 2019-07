Données biométriques : Star Alliance et NEC Corporation signent un accord de coopération

Les clients pourront s’inscrire à la nouvelle plateforme via leur appareil mobile. En possession de leurs données biométriques, les clients pourront ensuite les utiliser à plusieurs reprises avant l’embarquement, notamment lors de l’enregistrement et du dépôt des bagages ou encore au moment d’arriver aux portes d’embarquement. Un système de reconnaissance faciale sera notamment mis en place avec la plateforme. Star Alliance et NEC Corporation défendent leur projet en indiquant que cela permettra une expérience plus fluide, étant donné que les voyageurs n’auront plus besoin de chercher sans arrêt leurs passeports ou autres cartes d’embarquement. Les 2 organisations précisent également que leur solution permettra aux 28 compagnies aériennes de Star Alliance et aux nombreux aéroports concernés "d’améliorer leur efficacité opérationnelle".



Star Alliance et NEC Corporation précisent que les données personnelles des voyageurs seront conservées en toute sécurité sur la plate-forme, dans le respect des lois adéquates (le RGPD notamment).