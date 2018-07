Donner des Miles pour aider des enfants à s’envoler vers la guérison

"Sur certaines destinations où les vols sont très chargés comme Antananarivo, réserver des billets grâce aux Miles FlyingBlue est indispensable et l’ONG recourt de plus en plus à ces réservations pour répondre à toutes les demandes. Malheureusement, elle manque de ces points précieux pour accompagner des petits, et cela risque de compromettre certaines missions dès cet été".

Les membres du programme de fidélité d'Air France peuvent donner des Miles à l'association Aviation Sans Frontières directement à partir de leur compte personnel sur www.flyingblue.fr L'organisation expliqueEn 2017, Aviation Sans Frontières a effectué 1 147 prises en charge d’enfants malades grâce à 390 accompagnateurs bénévoles.