Dormez dans la Granary Lodge, la maison d'hôtes du Prince Charles en Ecosse

Datant du XVIIe siècle, la bâtisse est construite sur le terrain du château de Mey, un lieu très cher aux yeux du Prince Charles puisqu'il appartenait à sa mère, la reine Elisabeth II.S'il continu à y effectuer des séjours réguliers, il avait l'envie de partager ce lieu typique des Highlands, plus précisément à Caithness, sur la côte nord de l’Ecosse. Ce gîte de luxe propose une dizaine de chambres décorées avec soin à partir de 180 euros la nuit, un salon, une salle de réception et une salle à manger.Un lieu calme et authentique idéal pour prolonger son séjour d'affaires en Ecosse.