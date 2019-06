Dossier : Allons nous vers l’émission Zéro ?

Les émissions polluantes sont une problématique avérée

L’aviation mondiale génère environ 2,5 % des émissions totales de dioxyde de carbone. C’est peu même si ce pourcentage est destiné à évoluer car le nombre de kilomètres parcourus par passagers croît d’environ 4,5 à 5 % par an. Les hommes et les femmes voyagent de plus en plus souvent, de plus en plus loin, et ce, quel que soit le continent ou le pays. Près de 40 millions de vols sont opérés par an soit plus d’un décollage par seconde.



Dans les statistiques montrant la production de dioxyde de carbone par société, vous ne verrez pas l’ombre d’une compagnie aérienne et c’est tout à fait normal, car un avion de ligne de dernière génération consomme entre 3 et 4 litres de kérosène aux 100 km par passager et le tout à une vitesse supérieure à 850 km/h. Certes, il y a toujours des progrès à faire, mais il ne faut pas éclipser les énormes progrès réalisés par les constructeurs. Par contre, regardez bien le graphique joint. Vous constaterez que les problèmes ne sont pas là où beaucoup les croient et avant de penser à ne plus voyager, il faudrait réduire de façon drastique la consommation d'énergie...électrique dont le chauffage est un des premiers postes. On comprend mieux au regard de ce graphique la raison pour laquelle les acteurs industriels et politiques de notre pays défendent si ardemment le réacteur nucléaire EPR qui coûte aux contribuables une somme colossale qui aurait pu être dédiée aux recherches liées à la protection des personnes et de l'environnement.