Dossier : Faut-il privilégier le best buy ou collectionner les accords corporate ?

En 2016, fatigués des dérives de coûts générés par les réservations non contrôlées faites en Open Booking, les acheteurs appuyés par les travel managers se sont mis en ordre de marche en imposant une régulation au marché. Les appels d’offres se sont fait plus précis. Sur les contrats agence (et même parfois sur les contrats des prestataires) ils quittèrent progressivement l’obligation de moyens pour l’obligation de résultats. Mieux, le best buy fut progressivement abandonné au profit de configurations technico-commerciales qui encadraient les déplacements des voyageurs. Ils réfléchissent de plus en plus en coût complet délaissant ainsi les actions non rémunératrices mais chronophages (et donc structurellement trop onéreuses pour le peu de bénéfices retirés). De fait, les contrats corporate sont de plus en plus délaissés par les entreprises clientes. Les voyageurs, quant à eux, ne supportent plus de passer 20 minutes pour réserver un Paris-Milan sur un outil archaïque ou mal configuré. Ils deviennent de plus en plus exigeants et informés.