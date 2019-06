Dossier : Les agences en ligne et les portails hôteliers sont-ils des pièges ou une opportunité pour les décideurs ?

Comprenant que le vent tournait et que le marché évoluait plus vite que prévu, des acteurs plus malins, et souvent anciens collaborateurs des OTA, ont créé les HBT (hotel booking tools – Outils dédiés au marché de l’hôtellerie). Ces nouveaux entrants (booking.com, HRS, CDS, Hcorpo…) ont offert un inventaire plus large, des outils de sélection plus fins et surtout des commissions plus intéressantes que celles des OTA.



A ce jour, sous la pression des commissions (en moyenne de 13% - 15% pour les indépendants et bien moins pour les chaînes…) et celle du Yield, beaucoup d’hôteliers indépendants pas forcément experts en Revenue Management ont vu leur marge opérationnelle se réduire comme peau de chagrin. Pire, l’arrivée d’une nouvelle génération de voyageurs et d’acteurs comme Airbnb et MagicStay changeaient la donne de l’hébergement. Qu'importe, certains HBT, beaucoup plus véloces que les OTA et les GDS, se sont adaptés et intègrent ces solutions.