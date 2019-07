Dossier : Les contrats ne sont pas réservés qu’aux «Gros poissons» !

CORSAIRPRO est un programme destiné aux sociétés qui valorisent les remises immédiates sur les tarifs plutôt qu’un programme de fidélisation. C’est intelligent car beaucoup de clients d’entreprises de petite taille ont des finances tendues et favorisent donc cette approche qui leur permet de calculer la marge au plus juste. En effet, cette approche permet un affichage immédiat de la remise et non une constatation a posteriori d’une remise accordée sur le hors taxes d’une classe tarifaire précise.



Sur le plan pratique, le programme donne accès à réductions immédiates allant jusqu’à 12% de remise sur un large choix de tarifs de classes de réservation et dans les 3 cabines de voyages (Business, Premium, Eco). Outre ce fait, les remises accordées s’appliquent aussi bien sur les tarifs à contraintes (y compris des tarifs promotionnels) que sur les tarifs dits flexibles. Le programme donne également accès à des réductions supplémentaires sous forme d’offres promotionnelles ponctuelles et exclusives.



Pour bénéficier de CORSAIRPRO, le client a le choix. Il peut travailler en direct avec Corsair via le site web CORSAIRPRO mais il peut également continuer à travailler avec son agence de voyages tout en bénéficiant des avantages liés au programme grâce à la communication de codes permettant à l’agent d’intégrer le programme de remise.



Sur le plan de la fidélité, Corsair propose un programme de reconnaissance des clients qui attribue aux passagers des points de fidélité matérialisés par des Euros qui permettre, par exemple, l’achat de surclassement, de billets ou de prestations complémentaires. Cette approche par la valeur et non par les points permet d’avoir une constance dans la valorisation des récompenses, les primes permettant d’acheter en Euros sur l’ensemble des prestations proposées par Corsair quel que soit le moment de l’année.