Double Tree du groupe Hilton ouvre son premier hôtel en France

La Cité fortifiée de Carcassonne est un site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, célèbre pour ses remparts, ses cathédrales gothiques, ses châteaux médiévaux et ses magnifiques vignobles.Grâce à son design d’inspiration médiévale, ses vitraux et ses extérieurs verdoyants, le Double Tree Carcassonne s’intègre naturellement dans le paysage pittoresque de la ville. Situé à seulement 5 km de l’aéroport, à 3 km de la gare en voiture et à seulement 100 mètres à pied du centre-ville et à 50 mètres du Centre de Congrès, il dispose d’un emplacement particulièrement central.L’hôtel dispose de 88 chambres, dont 33 chambres de luxe, ainsi que de 14 suites junior et de 3 suites avec une chambre proposant une terrasse privée avec vue sur la ville. Toutes les chambres sont équipées de téléviseurs HD, d’une machine à expresso, d’un bureau et d’une climatisation réglable. La nuitée démarre à 174 euros pour les membres du programme Hilton Honors et 205 euros pour les clients non-affiliés.Les clients peuvent profiter de toutes les installations de l’établissement, notamment d’un SPA avec cabines de soins privées, d’un sauna et d’un hammam. Ils ont également accès à la piscine intérieure de l’hôtel, aux jardins et au centre de remise en forme gratuit.Le Double Tree by Hilton de Carcassonne propose des espaces de réunion d’une superficie de 60m2. L' espace jardin, qui offre de superbes vues sur la ville, peut également être privatisé pour accueillir de grands événements. Un équipement audio/vidéo ultramoderne est disponible et l’espace peut être aménagé en fonction des besoins des clients.Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet de l'hôtel Double Tree de Carcassonne