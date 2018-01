Double Tree s'installe à Burlington (Vermont)

Le DoubleTree by Hilton Burlington Vermont propose 309 chambres disposant entre autres du wifi gratuit, d'un bureau et d'une télé 50 pouces. L'établissement abrite plusieurs offres de restauration, le G's Restaurant Burlington et le Tuckaway's Burlington Pub, ainsi qu'un centre fitness et une piscine couverte.Un service de navette permet aux voyageurs d'affaires de faire des trajets dans un rayon de 3km environ gratuitement. Il est ainsi possible de se rendre dans le centre ville ou au Burlington International Airport par exemple.Le centre de conférences de l'hôtel, qui se compose de près de 2.800m² d'espaces flexibles, va être rénové. Le chantier sera finalisé au 3ème trimestre 2018.870 Williston Road, Burlington, Vermont,05403, USATel: +1-802-865-6600Fax: +1-802-865-6670