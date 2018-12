DoubleTree by Hilton s'installe à Nanxiang (Shanghai)

DoubleTree by Hilton Shanghai Nanxiang propose 313 chambres et suites. Elles sont entre autres équipées d'un large bureau, du wifi et d'un mini-frigo. Les clients des suites peuvent également profiter d'un salon exclusif qui met à leur disposition un petit-déjeuner gratuit et des salles de réunion.Tous les clients ont accès à 2 restraurants, un bar, un spa, une salle de sport et une piscine couverte. L'établissement abrite également un business center et un magasin de souvenir.Par ailleurs, les entreprises peuvent organiser des manifestations dans l'hôtel grâce à 1300m² dédié au MICE. La plus grande des salles fait 780m² et a une capacité pouvant atteindre 800 personnes en disposition théâtre.789 Chaxi Road, Jiading District,Shanghai, 201803,ChineTel: +86-21-39925888Fax: +86-21-23099678