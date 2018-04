DoubleTree s'installe dans l'ancienne usine Fiat de Turin

DoubleTree by Hilton Turin Lingotto offre une architecture unique avec ses hauts plafonds et ses grandes baies vitrées. L'hôtel abrite 142 chambres équipées d'une télé 50 pouces, d'un mini frigo, du nécessaire pour se faire un thé ou un café, un espace de travail ergonomique et le wifi gratuit.



Le restaurant sert une cuisine méditerranéenne moderne faisant bien-sûr la part belle à l'Italie. Les voyageurs d'affaires peuvent se détendre après leur journée de travail au bar de l'établissement. Une salle de sport est également à leur disposition.



Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'hôtel grâce à 3 salles de réunion. La plus grande fait 138m² et peut accueillir 150 personnes (en disposition théâtre).



Double Tree by Hilton Turin Lingotto

A partir de 88€/nuit

Via Nizza, 230,

10126 Torino TO, Italie

Tél.: +39 011 664 2781