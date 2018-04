Drivy encourage les voyageurs d'affaires à covoiturer pendant la grève

"La demande sur Drivy augmente de 50% les jours de grève et nous pensons que ces réservations peuvent bénéficier à d’autres. C’est pourquoi, nous invitons nos utilisateurs à partager leur trajet avec d’autres covoitureurs. C’est solidaire, pratique et malin" explique Quentin Lestavel, directeur France et Belgique de Drivy.



Les voyageurs d'affaires qui partager leur trajet Drivy sur BlaBlaCar peuvent ainsi aider d'autres professionnels bloqués par les grèves tout en remboursant une partie des frais de leur trajet.



Par ailleurs, les deux partenaires précisent que les trajets Drivy sont entièrement assurées par Allianz, et BlaBlaCar offre la garantie arrivée à destination avec AXA.