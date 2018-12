Du Château Montrose s'envole avec Cathay Pacific

Cathay Pacific a enrichi la carte des vins de sa cabine First. Du Château Montrose, l’un des principaux domaines vinicoles de Bordeaux, millésime 2005 sera proposé aux passagers de la Première Classe en alternance sur les vols entre Hong Kong et Londres, Los Angeles, New York, Paris et San Francisco.



Fondé en 1778, le Château Montrose se situe au nord de Pauillac à Saint-Estèphe, l'appellation la plus au nord du Médoc, surplombant la Gironde. Cette propriété est l’un des deux domaines de Saint-Estèphe à avoir obtenu le statut de Grand Cru au classement officiel de 1855.



Le millésime 2005 du Château Montrose se marie à merveille avec la plupart des viandes rouges, y compris le gibier, ainsi que des plats plus copieux à base de volaille et de poisson. C'est également un accord parfait avec les plats asiatiques, les pâtes et une variété de fromages à pâte dure.