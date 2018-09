Du Sud de Madagascar à La Réunion

Air Madagascar et Air Austral créent une passerelle aérienne inédite entre le Sud Malgache et l’île de la Réunion. A partir du 3 décembre 2018, une liaison Fort Dauphin <> Tulear <> La Réunion sera opérée conjointement au moyen des Boeing 737-8 des deux compagnies et ce à raison de deux fréquences par semaine. Air Madagascar et Air Austral, par la mise en place réciproque de cette nouvelle desserte, viennent consolider leur partenariat , leur position dans l’océan Indien et renforcer leur Pavillon respectif.