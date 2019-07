Du beau monde pour les 20èmes Worldwide Hospitality Awards

Pour sa vingtième édition, ce concours international de l'industrie hotelière s'est offert un casting 5* avec la présence annoncée de Gérard Brémond, fondateur de Pierres & Vacances, Paul Dubrule et Gérard Pélisson, cofondateurs du groupe Accor, ou encore Serge Trigano, cofondateur de Mama Shelter. On pourra également y croiser les CEO d'Accor Europe, de Belambra Clubs ou de Radisson Hotel Group.

Les prix décernés se répartiront dans 14 catégories dans les domaines des produits et concepts, ressources humaines, de la communication, du marketing, du développement durable...