Du nouveau sur la carte de La Compagnie

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir découvrir de nouvelles saveurs à bord des vols de La Compagnie. Le Chef français Christophe Langrée en charge des menus du transporteur 100% business a invité son confrère David Toutain à proposer un nouveau plat signature en décembre.



Il a ainsi imaginé un "Pressé de bœuf, pomme de terre et caviar d’aubergine", un "plat d’enfance réconfortant revisité de manière contemporaine".



Par la suite, les passagers pourront savourer les plats de Yann Couvreur et de Frédéric Duca. Ces mets seront servis pour leur part respectivement en février et avril 2019.