Du vert mais aussi de l'Orange sur les routes pour le Pont du 1er mai

Ce week-end est celui du pont du 1er mai mais aussi le début des vacances scolaires pour les Pays-Bas. Ainsi, au cours de ces cinq jours, on pourra observer un certain nombre de chassés-croisés sur les routes du pays, observe Bison Futé . Certains partiront au moment même où d’autres seront sur le chemin du retour.En raison de ce mouvement de circulation, renforcé par la grève SNCF des 28 et 29 avril, Paris Aéroport signale d'ailleurs qu'unedès vendredi 27 et suggère de privilégiez les autres moyens de transport (Le Bus Direct, Orlybus, Roissybus, Tramway, taxi…) pour se rendre au départ des aéroports.Malgré tout, les prévisionnistes estiment que, en raison de la dispersion des destinations (mer, montagne, campagne, centre urbain, touristique, etc.) ainsi qu’en raison d’sur plusieurs jours. Pour info, ils sont beaucoup plus, avec du rouge sur les routes pour cause de "Golden Week", le pont du 8 mai se conjuguant avec celui du jeudi de l'Ascension qui a incité de nombreux salariés à liquider leurs RTT...: en Île-de-France, les bouchons récurrents seront présents en fin d’après-midi, auxquels s’ajouteront les départs en week-end, augmentant le flux de circulation habituel lié aux trajets domicile-travail et à l’activité économique.: dans le sens des départs, des difficultés de circulation seront à prévoir dans les métropoles et leur périphérie, ainsi que sur l’ensemble des régions françaises.