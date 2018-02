Dubaï Airport : une des pistes fermée pour travaux en 2019

La piste sud de l'aéroport de Dubaï va subir un lifting entre les 19 avril et 30 mai 2019. La surface ainsi que l'éclairage au sol du tarmac vont être remplacés. Ce chantier a pour objectif " d'améliorer le niveau de sécurité, de services et de capacité " de l'installation.



Le porte-parole de la plate-forme a expliqué à The Independant " en termes de mouvements d'avion, la réduction de capacité est estimée à ce point à approximativement à 43% sur cette période de 45 jours" . Il ajoute : "Il est trop tôt pour estimer l'étendue de l'impact sur le trafic passagers. Cela dépendra de la façon dont les compagnies répondent à la réduction de capacité. Certaines pourraient choisir de voler avec de plus gros avions, d'autres pourraient voir leur coefficient de remplissage augmenter".



Dubaï Airport a choisi de faire les travaux entre avril et mai car il s'agit d'une période où, historiquement, l'affluence est plus faible.