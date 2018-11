Dubaï: la police teste des motos volantes (+Vidéo)

La ville des Emirats Arabes Unis est fière de son statut futuriste et a entamé l'année dernière des discussions avec Hoversurf sur ses eVTOLs (véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux). La police qui vient de recevoir les premiers exemplaires espère déployer ces engins d'ici 2020 afin de permettre aux agents d'atteindre les zones difficiles d'accès.



Ces motos volent à 5 mètres du sol, à plus de 100 km/h et disposent d'une autonomie de 10 à 25 minutes avec un pilote et jusqu'à 40 minutes en mode drone sans pilote.



Comme on peut le voir sur cette vidéo, le pilotage d'une moto volante est assez spectaculaire.