Dubaï : les voyageurs d'affaires pourront héler un taxi avec une appli

RTA et Careem font équipe pour lancer une application de services de taxis. L'appli dont le nom n'a pas encore été révélé, proposera de réserver des taxis et de payer la course avec son smartphone à partir du mois d'avril 2019.



L'outil donnera également la possibilité de consulter le trajet le plus efficace, partager une course avec d'autres passagers, avoir des informations sur le conducteur ou encore de demander un service de chauffeur.



Les deux partenaires estiment que cette nouvelle technologie permettra à terme de réduire le temps d'attente pour un taxi à 5 minutes, contre 10 actuellement.



Mattar Al Tayer, Directeur Général et Président du conseil d'administration de la RTA a expliqué lors d'une conférence de presse "Ce partenariat est le premier du genre entre une autorité publique de transport et une entreprise privée spécialisée dans les services VTC" puis il a ajouté "les applications de commandes de courses sont devenues les outils les plus efficaces pour faire correspondre l'offre à la demande et fournir aux clients une expérience sans accro lors de la réservation d'un taxi".



Toutefois, les voyageurs d'affaires qui n'auraient pas de téléphone ou de réseau pendant leurs déplacements professionnels à Dubaï, ne seront pas laissés au bord de la route. Il sera toujours possible héler un taxi dans la rue.