Dubaï va tester un service de taxis autonomes en décembre

L'Autorité des Routes et des Transports (RTA) a profité du salon technologique Gitex qui a ouvert ses portes samedi à Dubaï, pour présenter son service de taxis autonomes. Il sera testé sur des routes dédiées de la zone franche de Dubai Silicon Oasis à partir de décembre. L’expérience sera menée pendant 3 mois.



Cette voiture sans chauffeur - équipée de nombreux capteurs, de caméras ainsi que d'un système LiDAR - sera capable de rouler jusqu'à 35km/h. Elle pourra accueillir 4 passagers dont un conducteur en standby.



Ahmed Bahrozyan, CEO de RTA, a expliqué "Le véhicule offrira une solution innovante au défi du premier et du dernier kilomètre ainsi qu'aux routes internes de plusieurs quartiers résidentiels et lieux de divertissement" . Il a ajouté "le véhicule présente des normes de sécurité élevées. Il peut analyser et comprendre les éléments extérieurs comme les signaux lumineux et les 4 côtés de la route grâce à un système GPS. Il peut ainsi surveiller tout objet susceptible de provoquer une collision" .



Dubaï mise fortement sur les véhicules autonomes. L’émirat souhaite que 25% des trajets effectués soient sans conducteur d'ici 2030.