Dublin et Édimbourg reliées à Beijing cet été

Hainan Airlines va profiter du programme estival 2018 pour mettre en place une liaison triangulaire entre Beijing, Dublin et Édimbourg. Elle va déployer un A330 sur cette ligne assurée 4 fois par semaine.



L'Airbus décollera de son hub à 1h30 tous les mardi et samedi et se posera en Écosse à 6h00. Après une escale de 2 heures, l'avion mettra le cap sur l'Irlande où il atterrira à 9h10. Il s'envolera de la piste irlandaise à 11h10 et arrivera en Chine à 5h00 le lendemain.



Les fréquences des jeudi et dimanche sont effectuées dans l'autre sens en gardant les mêmes horaires.