Dublin et Lisbonne au départ de Tarbes

L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées (TLP) ouvrira en avril deux nouvelles lignes aériennes directes à destination de Dublin et de Lisbonne, toutes deux opérées par la compagnie Ryanair.



Horaires de LISBONNE, mardi et samedi :

départ de TLP à 15H50 - arrivée à LISBONNE à 16h40;

départ de LISBONNES à 12h35 - arrivée à TLP à 15H25.



Horaires pour DUBLIN, lundi et vendredi :

Lundi : Départ de TLP à 11h50 - arrivée à DUBLIN à 13H00 / Départ de DUBLIN à 07h45 - arrivée à TLP à 10h55.

Vendredi : Départ de TLP à 13h40- arrivée à DUBLIN à 14h50 / Départ de DUBLIN à 10h05- arrivée à TLP à 13h15.