EPSA met à la main sur ExperBuy

"Une market place unique au croisement de la technologie et du conseil en achat" , c'est ce que promet le groupe EPSA suite au rachat d'ExperBuy. Le rapprochement avec ce prestataire spécialisé dans l'externalisation des achats va permettre au groupe de se renforcer sur ce marché. "Nous assistons ainsi à une demande de plus en plus forte pour des places de marché permettant d'externaliser certains achats, en particulier pour les besoins non récurrents" , déclare Matthieu Gufflet, CEO d'EPSA.



L'objectif du groupe est d'offrir des prestations sur l'ensemble des besoins d'une direction des achats, que cela soit dans les phases d'analyse de la dépense, à la réduction des coûts. "Cette vision à 360° participera à brouiller les frontières habituellement admises entre le conseil, l'outsourcing et la réduction de coûts" , ajoute Matthieu Gufflet.



Selon Bertrand Mabille, associé du groupe, EPSA bénéficie aujourd'hui des "développements technologiques les plus récents, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la lecture automatisée de documents. EPSA est en mesure d'offrir à ses clients une market place dans le secteur des achats avec des expertises ciblées, pointues tout en gardant une grande proximité avec ses interlocuteurs."