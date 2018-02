EPSA se félicite de 2017

En 2017, EPSA enregistre un chiffre d’affaires en croissance de plus 20% pour dépasser les 95 millions d’euros. Et toutes les filiales de l’entreprise connaissent une croissance forte comme Air Refund, le spécialiste pour la récupération d’indemnité lors de perturbation de vols, Agriate (spécialiste de la restauration collective), Montvallon qui œuvre dans l’optimisation des taxes locales ou AOSCE, préent dans le management et l’optimisation des aides et financements publics.Dans le monde du voyage d'affaires, EPSA poursuit son développement avec l'arrivée de nouveaux collaborateurs et le succès du Baromètre annuel, publié en partenariat avec DéplacementsPros, devenu une référence pour les acheteurs et les fournisseurs.A ce jour, ce sont plus de 800 clients actifs sur l’ensemble des métiers du Groupe, 320 collaborateurs et 4 nouvelles missions par jour sans oublier les 25 événements organisés.. Et l’ouverture en 2017 d’un nouveau pays : le Maroc.Pour 2018, le calendrier est chargé avec de nombreux nouveaux projets très ambitieux dans tous les domaines : la digitalisation, l’intelligence artificielle, le collaboratif, le financement de l’innovation,…, de nouvelles intégrations, de nouveaux pays… Bref de quoi occuper les équipes du groupe.