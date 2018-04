EasyJet se renforce au départ de Bordeaux

EasyJet vient de lancer une liaison entre Bordeaux et Luxembourg. La compagnie propose 4 vols par semaine entre les deux villes (lundi, jeudi, vendredi et dimanche). La ligne est programmée jusqu'au 26 octobre 2018.



De plus, elle desservira Tel Aviv depuis la piste girondine chaque samedi, entre le 28 avril et le 27 octobre 2018.



Le transporteur a également ouvert une ligne Bordeaux-Catane. Elle assure 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi). Par ailleurs, il volera vers Faro à raison de 3 vols hebdomadaires (lundi, vendredi, samedi) à compter de ce 27 avril. EasyJet desservira également Rhodes du 2 mai au 26 octobre, tous les mercredis.